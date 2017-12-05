aol.meb.gov.tr AÖL öğrenci giriş açık lise sınavı ne zaman 2017 MEB son dakika sorgu ekranı

Açıköğretim lisesi sınavına girecek binlerce aday merakla sınav giriş yerlerini ve sınavın yapılacağı tarihi bekliyor. AÖL ile ilgili tüm bilgiler aksam.com.tr'de. Açık Öğretim Lisesi (AÖL): lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Açık Öğretim Lisesi sınavı ne zaman olacak? 2017-1. Dönem AÖL sınav tarihleri ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2017-1. Dönem 9-10 Aralık tarihinde yapılacak olan sınava girecek olan öğrenciler sınav giriş belgelerini, öğrenci numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek alabilirler. Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ NEDİR? KİMLER KAYIT OLABİLİR

AÖL GİRİŞ EKRANI

AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

7 - 8 Ekim 2017 tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirilen, 2016-4. Dönem ek sınavlarının açıklanması ve 30 Ekim 2017 yeni kayıt işlemlerinin tamamlanması ile birlikte 2017-1. Dönem sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2017—2018 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavlarının 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde yapılacağı bildirildi. Açık Öğretim Lisesi (AÖL): lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Burada alınan eğitim örgün eğitim ile eş değer niteliklerdedir. Açık öğretim lisesine ortaokul eğitimini almış, lise eğitimine devam edememiş her birey kayıt yaptırabilmektedir.

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

AÖL öğrencilerinin 2017-1. Dönem ders seçimlerini 26.10.2017 tarihi saat 18:00'e kadar yapabilecekleri açıklandı. Ders seçimlerini yapamayan öğrencilerin ise dersleri, otomatik olarak merkez tarafından atanacaktır. 2017-1. Dönem için yeni kayıt yapan öğrenciler ders seçimi yapmayacaklardır, ders seçimleri otomatik olarak merkez tarafından atanacaktır.

AÖL GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi 2017-1. Dönem 9-10 Aralık tarihinde yapılacak olan sınava girecek olan öğrenciler sınav giriş belgelerini, öğrenci numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek alabilirler.

AÇIK LİSE 2017-2018 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Açık lise 2017-2018 sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Yapılan resmi açıklamada yakın bir zamanda yayınlanacağı vatandaşlara duyuruldu. Geçen yılın sınav takvimine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.