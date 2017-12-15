AÖL MEB 2017 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim vize sınav sonuçları

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanmasını adaylar dört gözle bekliyor. 1. dönem AÖL vize sınavı 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Açık Öğretim Lisesi vize sınav sonuçları için henüz resmi bir açıklama gelmedi. AÖL sonuçları hakkında önemli gelişmeler haberimizde...

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce kişinin beklediği AÖF 1. Dönem sınav sonuçları açıklandığı zaman http://aol.meb.gov.tr/ adresinden eş zamanlı olarakta sorgulayabilirsiniz. Şimdiye kadar resmi bir duyuru gelmedi.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN NASIL MEZUN OLUNUR?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle; Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

MOBİL UYGULAMA

Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, uygulama marketlerdeki yerini aldı. Öğrencilerimiz Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabileceklerdir. Mobil Uygulama ile öğrencilerimiz;

Kendilerine gelen mesajları takip edebilecek,

Dönem Bilgilerini görebilecek,

Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,

Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,

Sınav Giriş Yeri ve Sonuçlarını öğrenebileceklerdir.