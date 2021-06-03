AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman olacak?
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AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman olacak?

AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman olacak?
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AÖL 3. Dönem sınavları, 3 Temmuz 2021 09.30'da başlayacak ve 7 Temmuz 23.59'a kadar devam edecek. Sınavlar online olarak gerçekleşecektir. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman olacak?

AÖL 3. Dönem sınavları, 3 Temmuz 2021 09.30'da başlayacak ve 7 Temmuz 23.59'a kadar devam edecek. Sınavlar online olarak gerçekleşecektir. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman olacak? İşte detaylar haberimizde…

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 3. Dönem sınavları, 3 Temmuz 2021 09.30'da başlayacak ve 7 Temmuz 23.59'a kadar devam edecek. Sınavlar online olarak gerçekleşecek.

AÖL KAYIT YENİLEME

Açık Öğretim Ortaokulu kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmesi, 2 Temmuz 2004 tarihinde ve/veya öncesinde doğan Açık Öğretim Lisesi kayıt şartlarını taşıyan ilköğretim/ortaokul mezunu öğrencilerden e-Okul/Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sistemi'nde kaydı olan öğrencilerin Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmesi, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri ile AçıkÖğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

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