AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık lise sınav tarihleri ve kayıt yenileme günleri ne zaman?
AÖL 1. sınıf sınavları geçen hafta yapıldı. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık lise sınav tarihleri ve kayıt yenileme günleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 Eğitim yılının 1. sınav tarihleri belli oldu. Koronavirüs sebebiyle online olacak sınavların tarihi nedir? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık lise sınav tarihleri ve kayıt yenileme günleri ne zaman
AÖL SINAV TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Açık Öğretim Okulları 1. Dönem sınavları 25 Şubat 2021'de, 2. Dönem sınavları 25 Mart'ta başlayacağını açıkladı. 1. sınıfların sınavları geçen hafta yapıldı.
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
AÖL sınavı online olarak yapılacak. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sınavlara, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden giriş yapabilecekler. Online sınavlara internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar vb. araçlarla girilebilir."
AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
1.Dönem Sınav sonuçları açıklandığı zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemleri başlatılacaktır.