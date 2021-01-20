AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık lise sınav tarihleri ve kayıt yenileme günleri ne zaman?

AÖL 1. sınıf sınavları geçen hafta yapıldı. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık lise sınav tarihleri ve kayıt yenileme günleri ne zaman?