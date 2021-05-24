AÖL kayıt yenileme! AÖL giriş! AÖL sınav tarihleri 2021!
Açık lise kayıt yenileme işlemleri, tam kapanma dönemine denk gelmesi sebebiyle ertelendi. Yeni açıklanan tarihlere göre AÖL kayıt yenileme! AÖL giriş! AÖL sınav tarihleri 2021!
Açık lise kayıt yenileme işlemleri, tam kapanma dönemine denk gelmesi sebebiyle ertelendi. Yeni açıklanan tarihlere göre AÖL kayıt yenileme! AÖL giriş! AÖL sınav tarihleri 2021!
KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu. AÖL 3. dönem kayıt yenileme 17 Mayıs - 11 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
AÖL SINAV TARİHLERİ!
Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz'da yapılacağı bildirildi.