AÖL kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? 2021-2022 AÖL kayıt yenileme online mı?

Son Dakika: AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer almaya devam etmekte. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla beraber açık lise kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı. AÖL 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, il ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştirilecek. AÖL kayıt sınav ücreti ise belirlenen bankalara yatırılacak. Peki, AÖL kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 AÖL kayıt yenileme online mı? İşte detaylar haberimizde… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

2021 AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında, Mazerete Bağlı Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEMEYİ KİMLER YAPACAK?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz.

AÖL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri eksik evrakı ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacak.

Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür. Yeni kayıt süresince eksik evrakları tamamlamayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, eksik evrak veya eksik bilgi ile almış olduğu öğrencinin ön kaydını ilk kayıt işlemlerinin bitiminden sonra silecektir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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