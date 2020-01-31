AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020

31.01.2020 15:17 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:17

AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? Açıktan lise eğitimine devam etmek isteyen binlerce vatandaş, MEB AÖL eğitimi kapsamında ikinci dönem kayıt yenileme işlemini yapıyor. Kayıt yenileme işlemi yapmak isteyen adaylar 30 TL ücretin ardından işlemi gerçekleştirebilecekler.

AÖL YANİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILDI

Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 4 Şubat Salı gününe kadar uzatıldı. 06 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan başvurular uzatıldı.

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ayrıntılar için tıklayın...

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak adaylar, belirlenen 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL kayıt yenileme sınav ücretini öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına yatıracak. Ödeme işlemi sonrası dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

AÖL SINAV TAKVİMİ

2029 - 2020 eğitim ve öğretim dönemi sınav takvimi MEB üzerinden paylaşılmıştı. Buna göre sınav tarihleri şöyle: