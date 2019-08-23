AÖL ek sınav tarihi yaklaşıyor! Açık Lise ek sınav giriş yerleri belli oldu mu?

23.08.2019 14:32

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerine tanınan ek sınavın tarihi yaklaşıyor. Öğrencilerden, 29 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasından müracaatları ve ders seçimleri alındı. MEB tarafından yapılan açıklamada dönem sonu sınavları sonucunda mezun olmamaış fakat üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların mağduriyeti giderilmesi için ek sınav şansı verildi.

AÖL EK SINAVLAR NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenlenecek olan AÖL ek sınavları için başvurular 29 Temmuz - 1 Ağustos arası yapıldı. Ek sınavlar tarihleri ise 31 Ağustos - 1 Eylül 2019.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL öğrencilerinden toplamda 8 dönem ve üzeri öğrencilere tanınan ek sınav yaklaşık bir hafta sonra üç oturumda yapılacak. Sınava girecek öğrenciler, Ağustos ayı başına kadar sınav merkezi seçimi yaptılar. Şimdi ise önümüzde hafta girecekleri AÖL ek sınav giriş belgesinin yayınlanmasını bekliyorlar. Henüz açıklanmayan AÖL ek sınav giriş yerleri aol.meb.gov.tr adresinden önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.