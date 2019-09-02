AÖL ek sınav soru cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman belli olacak?

02.09.2019 09:31

Açıköğretim Lisesi öğrencileri, hafta sonunda ek sınava girdiler. Dönemi 8 ve üzeri olan, üniversiteyi kazanıp mezun olamayanlar için AÖL ek sınavı 31 Ağustos - 1 Eylül'de yapıldı. Sınav sonrasında öğrenciler, AÖL ek sınav soru ve cevaplarını araştırmaya başladılar. Peki, AÖL ek sınav soru cevap anahtarı yayınlandı mı? AÖL ek sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖL SORU CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

AÖL ek sınav soru cevapları henüz yayınlanmadı. Bugün aol.meb.gov.tr adresinden yayınlanması bekleniyor. Yayınlandığı vakit sizlerle paylaşacağız.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AÖL ek sınav sonuçları yaklaşık bir hafta içinde belli olacak. Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

AÖL İLK KAYIT KILAVUZU

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 35 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Kayıt Yenileme Sınav Bedelini İki Şekilde Yatırabilirsiniz:

- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz

- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim-öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos- 27 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Yeni dönem iş takvimi şu şekilde;