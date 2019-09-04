AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

04.09.2019 09:17

Açıköğretim Lisesi'nde dönemi 8 ve üzeri olan öğrenciler için AÖL ek sınavı 31 Ağustos - 1 Eylül'de yapıldı. MEB, ek sınavı mezun olamayan fakat yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan Açık Lise öğrencilerini mağdur etmemek için düzenledi. Sınav sonrasında öğrenciler, ek sınav soru ve cevapları yayınlandı mı, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman belli olacak merak etmeye başladılar.

AÖL SORU CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

AÖL ek sınav soru cevapları henüz yayınlanmadı. Bugün aol.meb.gov.tr adresinden yayınlanması bekleniyor. Yayınlandığı vakit sizlerle paylaşacağız.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AÖL ek sınav sonuçları yaklaşık bir hafta içinde belli olacak. Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir

İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

06500 Teknikokullar/ ANKARA