AÖL ders seçimi ne zaman 2022? 2021-2022 Açık Lise kayıt tarihleri

AÖL ek sınav sonuçlarının 2 Eylül'de açıklanmasından sonra gözler kayıt tarihlerine çevrildi. Bu kapsamda AÖL ders seçimi ne zaman 2022? sorusunun yanıtı merak edildi. Açıktan lise diploması almak isteyenlerin gündeminde yer alan AÖL kayıt tarihleri açıklandı. Açık Lise kayıtlarıyla ilgili tüm detaylara 2021-2022 AÖL kayıt kılavuzunda yer verildi. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? İşte 2021-2022 Açık Lise kayıt tarihleri..

AÖL ders seçimi ne zaman 2022? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açık öğretim lisesinde kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciler ders seçimin nasıl ve ne zaman yapılacağını araştırıyor. Öğrenciler, öğrencilik durumu "Aktif" olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorunda oluyor. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman 2021-2022? AÖL ders seçimi nasıl yapılır?

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim lisesinde eğitim görecekler için ilk kayıt tarihini duyurdu. 2021-2022 eğitim dönemi Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ve kayıt yenilemeye dair kılavuz da yayımlandı. AÖL 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim, 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Bu başvurular belirtilen tarihte İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncellemesinin Açılması: 8 Eylül 2021 Çarşamba

Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncellemesinin Kapatılması: 10 Ekim 2021 Pazar

AÖL kayıt ve kayıt yenileme kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. AÖL kayıtlarını yapacak öğrenciler sınav ücretini yatıracaklar. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuracaklar.

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AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin ders seçimlerini; öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak "http://aol.meb.gov.tr/" internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir. Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.