Aöl açıklandı! Aöl sonuçlarına nasıl bakılır? Aöl sonuç sorgulama ekranı
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Aöl açıklandı! Aöl sonuçlarına nasıl bakılır? Aöl sonuç sorgulama ekranı

17 Ağustos tarihinde açıklanması beklenen Açık öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları bugün açıklandı.

Aöl açıklandı! Aöl sonuçlarına nasıl bakılır? Aöl sonuç sorgulama ekranı
20.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:14

Uzun süren bekleyişin sonucunda Aöl sınav sonuçları bugün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 17 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyordu. 3 gün gecikme ile açıklana Aöl sınav sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÖL 2020-2021 İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Açıköğretim Lisesi 2020-2021 ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Aöl açıklandı! Aöl sonuçlarına nasıl bakılır? Aöl sonuç sorgulama ekranı

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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