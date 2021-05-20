AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL ertelendi mi?

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan açık lise kayıt yenileme işlemleri, tam kapanma dönemine denk gelmesi sebebiyle ertelenmişti. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL ertelendi mi?

Öğrencilerin, açık öğretim lisesi 3. dönem içerisinde uygulanan sınavlara katılım sağlayabilmesi için bu tarihler arasında kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları ve ders seçimlerini yapmaları gerekiyor. Konu hakkında AÖL 3. dönem sınavları ne zaman ve AÖL ertelendi mi gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Bu kapsamda AÖL kayıt yenileme işlemlerinin, 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılması kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Lise 3. dönem sınavlarının, 03-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacağı belirtildi..