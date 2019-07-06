AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama

Binlerce açıktan okuyan öğrencinin merakla beklediği 2018-2019 eğitim öğretim yılı AÖL 3. dönem sınavlarının tarihleri belli oldu. 6-7 Temmuz günleri düzenlenecek sınav için gerekli olan belgeler, sınav giriş belgesi öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte AÖL 3. dönem sınavı detayları…

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ

AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Lise mezunu olabilmek adına açık öğretimi tercih eden öğrenciler için MEB'in düzenlediği AÖL 3. dönem sınavı giriş yerleri daha önce belli olmuştu. Merakla beklenen AÖL 3. dönem sınavı 6 Temmuz Cumartesi ile 7 Temmuz Pazar günü yapılacak. AÖL 3. dönem sınavları 1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te 6 Temmuz'da; 3. oturum ise saat 14.00'te 7 Temmuz'da gerçekleşecek.

Öğrenciler sınav giriş belgelerini''http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx'' adresinden temin edebilecek. Aynı adres üzerinden sınav giriş yerleri de öğrenilebilir.

AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Öğrenciler sınava girebilmek için; Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanını (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) yanlarında bulundurmak zorunda.Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü öğrenciler kurşun kalem ve silgileriyle sınav yerine gelmeliler.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI

Adayların ter döktüğü AÖL 3. dönem sınav sonuçları ise 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Açık lise sınav sonuçları ise (http://aolweb.aol.meb.gov.tr) adresinden öğrenilebilecek.