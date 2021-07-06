AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL sınavları kaç gün sürüyor? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Lise eğitimini dışarıdan sürdürenlerin girdiği açıköğretim lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları başladı. Sınavlar, 3 Temmuz saat 09:30'dan, 7 Temmuz saat 23:59'a kadar tamamlanabilecek. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL sınavları kaç gün sürüyor? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3. dönem sınavları belirlenen tarihler arasında online sistem üzerinden devam ediyor. Henüz sınavı tamamlamamış olanlar AÖL sınavlarında son günü araştırırken 3. dönem sınavlarını geride bırakan öğrenciler sonuç tarihine odaklandı. AÖL sınavları ve sonuçları belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleşiyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL sınavları kaç gün sürüyor? AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde…

AÖL SINAVLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları için online sınav sistemi 3 Temmuz saat 09.30'dan, 7 Temmuz 2021 saat 23.59'a kadar sürecek. Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numara ve şifreleriYle AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına girebilecek.

AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Takvime göre, AÖL 3. Dönem sınavları online olarak 3-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. İlk olarak 3 Temmuz saat 09:30'dan 7 Temmuz saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ardından AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebiliyor. AÖL sonuçları için net tarih verilmedi ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

SINAVIN UYGULANMASI

Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.