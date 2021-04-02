AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınavları!
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AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınavları!

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AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınavları!

AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu merak edilen konulardan biri oldu. Açık öğretim sınavlarının yapılmasının ardından yanıt arayan konulara dair cevapları sizler için derledik. Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavları ne zaman yapıldı?

Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavları ne zaman yapıldı? AÖL 2. dönem sınavlarının yapılmasının ardından AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yanıt aramaya başladı. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları online sistemle gerçekleşirken, sınav başarı puanını öğrenmek isteyen öğrenciler, yapılan değerlendirmelerin sonuçlarına odaklandı.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?

1. dönem AÖL sınavları 25 Şubat'ta tarihinde yapıldı. Birinci dönem sınavlarının ardından 2. dönem AÖL sınavları ise 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29 Mart tarihinde sınavların tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak edildi.

AÖL 1. dönem sınavları 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 10 Mart'ta erişime açılmıştı. Bu nedenle AÖL 2 . Dönem sınav sonuçlarının da yaklaşık 3 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Değerlendirmelerin tamamlanması ardından sınavı online ortamda gerçekleştiren öğrenciler AÖL sonucunu da online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

AÖL SONUÇ SORGULAMA

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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