AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuç tarihi belli oldu mu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuç tarihi belli oldu mu?

Koronavirüs nedeniyle ertelenen AÖL 2. dönem sınavları geçtiğimiz hafta sonu yapılmıştı. Yapılan açıklamalaya göre AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuç tarihi belli oldu mu?
28.07.2020 15:34 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:38

AÖL bahar dönem sonu sınavları 25 - 26 Temmuz geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler sonuçlarını merak etmeye başladı. Öğrencileri heyecanlandıran açıklama gecikmedi. Yapılan açıklamaya göre AÖL sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli olmuş oldu.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı takvime göre AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacaktır. Öğrenciler 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü AÖL 2. dönem sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

Öğrenciler AÖL 2. dönem sınav sonuçlarına "http://aol.meb.gov.tr/" adresinden bakabilecekler. Fakat bunun için 17 Ağustos tarihine kadar sabretmeleri gerekiyor. Sonuçta binlerce kişi sınava girdi ve açıklanması biraz uzun sürebiliyor.

AÖL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLEBİLECEK Mİ?

Dileyen öğrenciler sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına "http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18" adresinden ulaşabilirsiniz. Bu site üzerinden itiraz hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

İlgili Haberler

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav yerleri belli oldu mu? AÖL sınavı ne zaman?
AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav yerleri belli oldu mu? AÖL sınavı ne zaman?
AÖL sınavı saat kaçta? Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama
AÖL sınavı saat kaçta? Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama
AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı! AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB AÖL giriş belgesi sorgulama ekranı
AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı! AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB AÖL giriş belgesi sorgulama ekranı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Güncel
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi 3. Sayfa
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı 3. Sayfa
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek Spor
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Güncel
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Spor
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
HDP'den ihraç edilen vekilin cinsel saldırıda bulunduğu kadın TBMM'de dinlenecek
HDP'den ihraç edilen vekilin cinsel saldırıda bulunduğu kadın TBMM'de dinlenecek
Beşiktaş, eski oyuncusu Marcelo'yu transfer etmek için harekete geçti
Beşiktaş, eski oyuncusu Marcelo'yu transfer etmek için harekete geçti
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Galatasaray, Kaan Ayhan'a 1 milyon euro maaş teklif etti
Galatasaray, Kaan Ayhan'a 1 milyon euro maaş teklif etti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Fatih Sultan Vladimir Putin Ekrem İmamoğlu
Magazin Beyonce Acun Ilıcalı Huysuz Virjin Nebahat Çehre
Spor Burak Yılmaz Gökhan Gönül Hikmet Karaman Mahmut Tekdemir Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha Türk Otomobil Beşiktaş
Şu an buradasınız: AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuç tarihi belli oldu mu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 15:38:41. #1.14#
title