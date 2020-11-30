AÖL 1. dönem sınavları iptal edilecek mi? MEB Açık Öğretim Lisesi sınavı kararını açıkladı!

AÖL 1. dönem sınavları ertelenecek mi? AÖL sınav tarihleri, pandemi sebebiyle eğitime verilen aranın ardından öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Açık Liselerde 2020-2021 eğitim yılı sınav tarihleri açıklanmıştı. AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yayınlanacak?

AÖL 1. dönem sınavları ertelenecek mi? AÖL sınav tarihleri, pandemi sebebiyle eğitime verilen aranın ardından öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Açık Liselerde 2020-2021 eğitim yılı sınav tarihleri açıklanmıştı. Peki AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığından yayımlanan AÖL çalışma takvimi! İşte detaylar haberimizde...

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? ERTELENECEK Mİ?

Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020-2021 imtihan takvimine nazaran AÖL imtihanları 5-6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.İmtihanlara kısa bir vakit kala koronavirüs tedbirleri ve alınan önlemlerin akabinde binlerce Açık Lise öğrencisi 1. devir imtihanlarının ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Olağan örgün eğitime devam etme imkanı olmayan adaylara lise mezunu olma fırsatını sağlayan Açık Öğretim Lisesine bu yıl kayıtlar geçtiğimiz geride bıraktığımız Ekim ayı içerisinde tamamlanmıştı. Kayıtların akabinde imtihan hazırlıklarına başlayan öğrenciler AÖL 1. periyot imtihanları ne vakit yapılacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. MEB imtihan tarihleriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Pekala AÖL imtihan tarihi değişecek mi? İşteMEB Bakanlığı'nın yaptığı imtihan tarihi açıklaması…

AÖL İMTİHANLARI YÜZ YÜZE YAPILACAK!

Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Uzunluğu Öğrenme Genel Müdürlüğü göndermiş olduğu resmi yazıda açıköğretim imtihanlarının planlandığı üzere 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacağını açıkladı.

AÖL 1. PERİYOT İMTİHAN TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

MEB Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime nazaran AÖL 1. devir imtihanları 5-6 Aralık günü gerçekleştirilecek. İmtihanların ertelenmesi yahut tarihin değişmesiyle ilgili yetkililer resmi bir açıklamada bulunmadı. Açık Öğretim Lisesi resmi internet sayfasından yapılan açıklamada imtihanların 5-6 Aralık tarihinde düzenleneceği hatırlatıldı. Açık Lise 1. devir imtihan giriş dokümanları aöl.meb.gov.tr adresinden imtihandan 3 gün evvel (2 Aralık) tarihinde adayların erişimine açılacak. İşte ayrıntılı 2020-2021 AÖL imtihan tarihleri;

AÖL 2. PERİYOT KAYIT VE KAYIT YENİLEME TAKVİMİ!

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Periyot Birinci Kayıt ve Kayıt

Yenileme Süreçleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Periyot Ders SeçmeGüncelleme Süreçleri 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Periyot İmtihan Merkezi Güncelleme Süreçleri 6 Ocak2021 – 08 Şubat 2021

2020-2021 AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

MEB Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Lisesi İmtihanlarında; her gerçek karşılığın bedeli 5 puan olarak hesaplanır. Her dersin imtihanlarında öğrencilere 20 soru yöneltilir. Test formunda düzenlenen ve 4 seçenekli sorulardan en az 9 soruya gerçek ynaıt veren öğrenci 45 puan olarak başarılı olur. AÖL sınavlarında yanlış karşılıklar gerçek yanıtları hiç bir biçimde götürmez.

MEB'TEN AÖL 1. DEVİR İMTİHAN TARİHİ HATIRLATMASI!

Koronavirüs önlemleri sebebiyle Aralık'ta düzenlenecek AÖL imtihanlarının online mı yüz yüze mi yapılacağı öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Mevzuyla ilgili araştırma yapılması üzerine Ulusal Eğitim Bakanlığı" Açık Öğretim Lisesi İmtihanları 05-06 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacaktır.