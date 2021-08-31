AÖF yüz yüze mi, AÖF yaz okul sınavları online mı, ne zaman?
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AÖF yüz yüze mi, AÖF yaz okul sınavları online mı, ne zaman?

AÖF yüz yüze mi, AÖF yaz okul sınavları online mı, ne zaman?
Haberler.com - Haberler | Gündem

AÖF yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online m yapılacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, AÖF yüz yüze mi yapılacak, AÖF yaz okul sınavları online mı yapılacak? İşte, detaylar…

AÖF öğrencileri için önem arz eden yaz okuluna dair son dakika gelişmeleri haberimize aldık.. AÖF Yaz Okulu sınavına sayılı günler kala öğrenciler harekete geçti ve AÖF yüz yüze mi, AÖF yaz okul sınavları online mı, ne zaman, gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze yapılacak.

AÖF yüz yüze mi, AÖF yaz okul sınavları online mı, ne zaman?
AÖF yüz yüze mi, AÖF yaz okul sınavları online mı, ne zaman?

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrencileri Yaz okulu sınav giriş belgeleri sorgulama işlemini https://aof.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi sağlayarak yapabilirler.

AÖF yüz yüze mi, AÖFyaz okul sınavları online mı, ne zaman?

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, yaz okulu sınavları 4 Eylül'de yapılması planlanıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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