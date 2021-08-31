AÖF yüz yüze mi, AÖF yaz okul sınavları online mı, ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online m yapılacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, AÖF yüz yüze mi yapılacak, AÖF yaz okul sınavları online mı yapılacak? İşte, detaylar…