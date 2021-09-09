AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı 2021? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF Yaz okulu sınavı sonuçları erişime açıldı mı?
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AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı 2021? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF Yaz okulu sınavı sonuçları erişime açıldı mı?

AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı 2021? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF Yaz okulu sınavı sonuçları erişime açıldı mı?
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Son Dakika: AÖF Yaz okulu sınavı sonuçları adayların gündeminde yer almaya devam etmekte. Öğrenciler, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu internet üzerinden araştırmaya devam etmekte. Peki, AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı 2021? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF Yaz okulu sınavı sonuçları erişime açıldı mı?

Son Dakika: AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF yaz okulu sınavlarına katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarih için geri sayıma geçti. Peki, AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı 2021? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF Yaz okulu sınavı sonuçları erişime açıldı mı? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık üniversite öğrencileri AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını sorgularken bir yandan AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli değil. Konuya dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

YAZ OKULU SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Sınavlarınızda her bir ders 30 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 40 dakika olacaktır. Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

2021 AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ?

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. FF notu olmayan öğrenciler başarılı kabul edilir ve AÖF'ten mezun olabilir.

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AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı 2021? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF Yaz okulu sınavı sonuçları erişime açıldı mı? - Haberler
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