AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2021 AÖF sınav takvimini açıkladı ve AÖF yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. Korona virüs nedeniyle geçen yıldan beri online yapılan AÖF sınavları "2021 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2021 AÖF sınav takvimini açıkladı ve AÖF yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. Korona virüs nedeniyle geçen yıldan beri online yapılan AÖF sınavları "2021 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? İşte detaylar haberimizde…

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

AÖF YAZ OKULU 2021 KAYIT ÜCRETİ

Yaz Okulunda kayıt yapılan 1 Ders için 225 TL, ilave her ders için 25 TL olarak belirlenmiştir.

AÖF YAZ OKULU KAYIT VE SINAV TARİHLERİ

Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde;

Bu duyuru Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri; 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00'de sona erecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında

Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

• İnternet Bankacılığı ile Ödeme

• ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

• Mobil Bankacılık ile Ödeme

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 09 Temmuz 2021 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

09 Temmuz 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

2020-2021 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.