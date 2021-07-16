AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF e kampüs!
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AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF e kampüs!

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF e kampüs!
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Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları adaylar tarafından merak ediliyor. AÖF yaz okulu kayıt! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF e kampüs!

Açıköğretim fakültesi yaz okulu sınavları yaklaşıyor. AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF e kampüs! AÖF giriş! AÖF yaz okulu kayıt!

YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

AÖF GEÇMİŞ DÖNEM BORCU!

Önceki öğretim yıllarından/döneminden Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı borcu olan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz/Bahar Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borçları ile 2020-2021 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarlarını ödemek zorundadır.

Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrencilerden önceki öğretim yıllarından/döneminden borcu olanlar, kalan borçlarını ödemek zorundadır.

Haber Yorumları (1)
SUKRU KARACA: çift anadal da okuyorum, zaten kayıt ücretlerini neredeyse 400e dayadınız sürekli arttırmak kaydıyla, birde eğitime katkı payı alıyorsunuz 35? yahu tamam onuda verelimde 2 okulun 2sinde de almak nedir. parası batsın bunlarıda geçtim, zaten imkan olsa örgün okurum, para tatlı gelince yanlışlar doğruları götürmeye başladı, böyle saçmalık olurmu yanlışı yaparak zaten bedelini ödüyorum, yanlış yaptım diye ayrıca doğru olan puanımı neden siliyosun o kadar para veriyoruz cezalandırmak nehaddinize...
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