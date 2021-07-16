AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF e kampüs!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları adaylar tarafından merak ediliyor. AÖF yaz okulu kayıt! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF e kampüs!

Açıköğretim fakültesi yaz okulu sınavları yaklaşıyor. AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF e kampüs! AÖF giriş! AÖF yaz okulu kayıt!

YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

AÖF GEÇMİŞ DÖNEM BORCU!

Önceki öğretim yıllarından/döneminden Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı borcu olan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz/Bahar Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borçları ile 2020-2021 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarlarını ödemek zorundadır.

Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrencilerden önceki öğretim yıllarından/döneminden borcu olanlar, kalan borçlarını ödemek zorundadır.