AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak? 2021 AÖF yaz okulu yüz yüze mi olacak?
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AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak? 2021 AÖF yaz okulu yüz yüze mi olacak?

AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak? 2021 AÖF yaz okulu yüz yüze mi olacak?
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri için 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu sınav takvimi belli oldu. Yaz okulu sınavına girecek adaylar sınavın online mı, yüz yüze mi? olacak araştırılmakta. Peki, AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak? 2021 AÖF yaz okulu yüz yüze mi olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve ders seçme işlemleri 9 Ağustos günü sona erdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri için 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu sınav takvimi belli oldu. Yaz okulu sınavına girecek adaylar sınavın online mı, yüz yüze mi? olacak araştırılmakta. Peki, AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak? 2021 AÖF yaz okulu yüz yüze mi olacak? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve ders seçme işlemleri 9 Ağustos günü sona erdi.

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı için üniversiteden beklenen açıklama geldi.

Başarısız derslerini ya da üstten alacakları dersleri yaz okulunda vermek isteyen binlerce AÖF öğrencileri yaz okulu sınavlarına yüz yüze katılım sağlayacaklar.

AÖF öğrencilerinin heyecanla bekledikleri 2021 AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI?

Öte yandan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 4 Eylül'de yapılması planlanan yaz okulu sınavının yüz yüze yapılacağını duyurdu.

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