AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online?
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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online?
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AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze ve online yapılıp yapılmayacağı konusu gündemde yerini koruyor. Oldukça merak edilen AÖF yaz okulu sınavının online olup olmayacağı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman olacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online?

YÖK'ün üniversitelerin yaz okulu için uzaktan eğitim ile devam edip etmeme kararının ardından AÖF için de yaz okulu süreci merak edilmeye başlandı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınavlarının durumu da netlik kazandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online? İşte detaylar haberimizde...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;

"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. "

AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI?

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihleri değişmişti. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapıldı. Sınav ise 4 Eylül'de olacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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