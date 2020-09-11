AÖF yaz okulu sınavı açıklandı! 2020 AÖF sınavı CD ile geçilir mi? AÖF harfi notları ve ders geçme notları nedir?
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AÖF yaz okulu sınavı açıklandı! 2020 AÖF sınavı CD ile geçilir mi? AÖF harfi notları ve ders geçme notları nedir?

9 Eylül tarihinde biten yaz okulu sınavlarının sonuçları açıklandı. AÖF CD ile geçilir mi? AÖF sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF yaz okulu sınavı açıklandı! 2020 AÖF sınavı CD ile geçilir mi? AÖF harfi notları ve ders geçme notları nedir?
11.09.2020 12:59 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:02

Açıköğretim yaz okulu sınavları sonuçları bugün açıklandı. 3 gün içinde açıklanan sınav sonucuna nasıl erişilir? AÖF CD ile geçilir mi? Açıköğretim yaz okulu ile ilgili tüm bilgiler haberimizde.

AÖF HARF NOTLARI, DERS GEÇME NOTLARI NEDİR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Kurum tarafından yapılan açıklamada 'Sınav sonuçları yasal olarak en erken sınav bitiminden yani 9 Eylül 2020 tarihinden 3 gün sonra açıklanabilir.' denilmişti.

Aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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