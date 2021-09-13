AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler için gerçekleşen sınav sonrası öğrenciler sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF Yaz okulu sınavı sonuçları açıklandı mı? AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

Sınavın üzerinden geçen süre sonrası AÖF sınav sonuçlarının bu hafta açıklanması için beklentiler de arttı. Ancak AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe yönelik henüz bir duyuru yayınlanmadı.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. 7 Haziran'da sona eren AÖF final sınavlarının sonuçları 12 Haziran'da erişime açılmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması ön görülüyor.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ OLACAK?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak.

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