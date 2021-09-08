AÖF yaz okulu sınav açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu soruları sorgulama ekranı!
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AÖF yaz okulu sınav açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu soruları sorgulama ekranı!

AÖF yaz okulu sınav açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu soruları sorgulama ekranı!
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AÖF yaz okulu sınavlarının ardından öğrenciler yaz okulu sonuçlarının açıklanacağı zamanı merak ediyor. Peki 2021 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman açıklanacak? AÖF ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınavları hangi gün açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav sonuçları!

Anadolu Üniversitesi açık öğretim yaz okulu sınavları yapıldı. AÖF Yaz okulu sınavı 4 Eylül'de tamamlandı. Ardından sonuç heyecanı başladı. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF ne zaman açıklanacak? İşte detaylar! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV AÇIKLANDI MI?

AÖF Yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 10-15 gün içerisinde açıklanacak. Bu açıklamaya göre, sonuçların en geç 20 Eylül'e kadar duyurulması bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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