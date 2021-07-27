AÖF yaz okulu online mı? 2021 AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AÖF yaz okulu online mı? 2021 AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak?

AÖF yaz okulu online mı? 2021 AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Dakika: AÖF yaz okulu kayıt günlerinin sona ermesiyle Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihleri araştırılıyor. AÖF sınavları yüz yüze olacak mı? Peki, AÖF yaz okulu online mı? 2021 AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak?

Son Dakika: AÖF yaz okulu kayıt günlerinin sona ermesiyle Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihleri araştırılıyor. AÖF sınavları yüz yüze olacak mı? Peki, AÖF yaz okulu online mı? 2021 AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? İşte detaylar haberimizde…

AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK), üniversitelere yüz yüze eğitim üzerinden yazı gönderdi. Yazıda "Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması teklifleri 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmemiştir." açıklaması kurum tarafından yapıldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah İrem Derici Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Muslera Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AÖF yaz okulu online mı? 2021 AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 20:24:56. #1.16#

title