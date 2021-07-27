AÖF yaz okulu online mı? 2021 AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak?

Son Dakika: AÖF yaz okulu kayıt günlerinin sona ermesiyle Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihleri araştırılıyor. AÖF sınavları yüz yüze olacak mı? Peki, AÖF yaz okulu online mı? 2021 AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak?

Son Dakika: AÖF yaz okulu kayıt günlerinin sona ermesiyle Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihleri araştırılıyor. AÖF sınavları yüz yüze olacak mı? Peki, AÖF yaz okulu online mı? 2021 AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? İşte detaylar haberimizde…

AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK), üniversitelere yüz yüze eğitim üzerinden yazı gönderdi. Yazıda "Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması teklifleri 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmemiştir." açıklaması kurum tarafından yapıldı.