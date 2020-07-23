AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek? AÖF yaz okulu başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücretleri
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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek? AÖF yaz okulu başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücretleri

AÖF (Açıköğretim Fakültesi) yaz okulu başvuruları başladı. Peki AÖF yaz okulu kayıtları nasıl ve nereden yapılır detaylarını haberimizde sizlere yazalım.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek? AÖF yaz okulu başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücretleri
23.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:38

Açıköğretim Fakültesi için yaz okulu kayıtları 20 Temmuz 2020 tarihinde başlamıştı. Peki kayıtlar ne zaman bitecek ve AÖF yaz okulu başvuruları nasıl yapılacak şimdi onu anlatalım.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlamış olup kayıtlar 28 Temmuz 2020 Salı günü saat 23:00'de sona erecektir. Yani yaz okulu kayıtlarının son günü 28 Temmuz Salı günüdür. Saat gece 11'e kadar başvurular açık olacaktır.

Ayrıca AÖF kurumunun açıklamasına göre ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

AÖF yaz okulu 5 hafta sürecektir ve 20-28 Temmuz tarihleri arasında başvurular açıktır.

AÖF YAZ OKULU BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

AÖF yaz okulu başvurularını "https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/" sitesi üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Ayrıca ders seçimi "aof.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu linkinden yapılabilecektir.

AÖF YAZ OKULU BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

AÖF YAZ OKULU HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Alınan ders sayısına göre ödenecek harç ücreti aşağıdaki gibidir:

Yaz okulu 1 ders seçimi için 160 TL ödeniyor.

Yaz okulu 2 ders seçimi için 175 TL ödeniyor.

Yaz okulu 3 ders seçimi için 190 TL ödeniyor.

Yaz okulu 4 ders seçimi için 205 TL ödeniyor.

Yaz okulu 5 ders seçimi için 220 TL ödeniyor.

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