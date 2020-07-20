AÖF yaz okulu kayıtları başladı! 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar?
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AÖF yaz okulu kayıtları başladı! 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar?

AÖF öğrencilerinin beklediği yaz okulu kayıtları başladı. AÖF'ten yapılan açıklama ile AÖF yaz okulu kayıtları detayları belli oldu. Peki, 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? AÖF yaz okulu kayıtları başladı!

AÖF yaz okulu kayıtları başladı! 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar?
20.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:31

AÖF 2020 yaz okulu ücretleri ve kayıt tarihleri açıköğretim fakültesi öğrencileri tarafından merak ediliyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? AÖF yaz okulu kayıtları başladı! 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI!

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Kayıt Duyurusu

Bu duyuru Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

20 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlayacak

28 Temmuz 2020 Salı günü 23:00 sona erecektir.

2020 AÖF YAZ OKULU KAYDI NASIL YAPILIR?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 28 Temmuz 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, yaz okulu kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayabilir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz.

28 Temmuz 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi; www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin "Şifre İşlemleri" bağlantısından, 0850 200 46 10 numaralı AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasını sistemimizde kayıtlı cep telefonu numaranızla arayarak veya size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek alabilirsiniz.

2019-2020 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.

Yaz Okulu ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir.

Yaz okulu ile ilgili resmi duyuru bu ilanla yapılmaktadır.

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160 TL,

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175 TL,

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190 TL,

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205 TL,

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220 TL

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