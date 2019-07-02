AÖF yaz okulu kayıt süresi uzatıldı! AÖF yaz okulu kayıtı ne zaman sona eriyor?
AÖF yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlamıştı. Üniversite tarafından belirlenen son tarih ise 28 Haziran idi. Fakat Anadolu Üniversitesi, öğrenciler tarafından gelen yoğun istek üzerine yaz okulu kayıt süresini uzattığını açıkladı. İşte AÖF yaz okulu kaydına dair bilinmesi gerekenler...
Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için "Yaz Okulu" açma kararı vermişti. Yaz okulu kayıtları ise 24 Haziran - 28 Haziran tarihlerinde yapılacaktı. Fakat öğrencilerden gelen yoğun istek sonrasında süreyi uzatma kararı verdi. Buna göre yaz okulu kayıtları 5 Temmuz Cuma günü sona erecek. İşte detaylar...
AÖF YAZ OKULU KAYDI NE ZAMAN SONA ERİYOR?
24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu kayıtları yoğun talep üzerine 5 Temmuz 2019 Cuma günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.
2018-2019 öğretim yılında Üç Ders sınavına girme hakkı olup yaz okulundan ders seçimi yapabilecek öğrenciler için bu süre 1 Temmuz 2019 tarihi saat 9:00'da sona erdi.
AÖF YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okuluna;
1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.
2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.
3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.
4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.
5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.