AÖF yaz okulu kayıt süresi uzatıldı! AÖF yaz okulu kayıtı ne zaman sona eriyor?

Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için "Yaz Okulu" açma kararı vermişti. Yaz okulu kayıtları ise 24 Haziran - 28 Haziran tarihlerinde yapılacaktı. Fakat öğrencilerden gelen yoğun istek sonrasında süreyi uzatma kararı verdi. Buna göre yaz okulu kayıtları 5 Temmuz Cuma günü sona erecek. İşte detaylar...

AÖF YAZ OKULU KAYDI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu kayıtları yoğun talep üzerine 5 Temmuz 2019 Cuma günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

2018-2019 öğretim yılında Üç Ders sınavına girme hakkı olup yaz okulundan ders seçimi yapabilecek öğrenciler için bu süre 1 Temmuz 2019 tarihi saat 9:00'da sona erdi.

AÖF YAZ OKULU KAYIT SAYFASI

AÖF YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okuluna;

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.