AÖF vize sınav giriş yerleri açıklandı (Açıköğretim sınavları ne zaman?)

2017 - 2018 eğitim öğretim yılı Açıköğretim öğrencilerinin gireceği AÖF vizeleri Güz Dönemi Ara Sınavı 25 - 26 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek.

AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018

Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 - 03 Haziran 2018

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

AÖF'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Uygulama hayata geçerse sınavda yanlış verilen cevaplardan 4 tanesi 1 doğru cevabı götürecek. Her yanlış cevap 0.25 doğru cevabı eksiltmiş olacak.

YENİ AÖF SINAVI NASIL OLACAK?

Yeni yayımlanan yönetmeliğe göre sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanacak. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle de dönem sonu sınav notu oluşturulacak ve bu notun, başarı notuna katkısı %100 olacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. AÖF güz dönemi vize dönemi sınavına katılacak olan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sayfasında yer alan öğrenci sistemine giriş yaparak sınav giriş belgesine erişebilecekler. AÖF sınav giriş belgesinin görüntülenebilmesi için T.C. kimlik no ve öğrenci şifresinin sisteme girilmesi yeterli.