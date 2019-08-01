AÖF üç ders sonuçları ne zaman belli olacak? Anadolu Üniversitesi tarih verdi mi?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, mezuniyet üç ders sınavına 27 Temmuz'da girdiler. Sınavın soruları ve cevapları geçtiğimiz günlerde https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden yayımlandı. Sınavdan 10-15 gün sonra açıklanan AÖF üç ders sınav sonuçları için Anadolu Üniversite bir tarih verdi mi merak ediliyor. Peki, AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖF ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfasından açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır.