AÖF üç ders sınavı giriş belgesi yayınladı mı? AÖF üç ders sınavı ne zaman?

Ülkemizde iki üniversitede, Atatürk Üniversite ve Anadolu Üniversitesi, bünyesinde olan Açık Öğretim Fakültesi için gözler AÖF üç ders sınavında. Öğrenciler, bu sınavı başarmaları halinde mezun olacaklar. Bu yüzden sıkı bir şekilde hazırlandıkları sınava giriş yerini öğrenmek istiyorlar. Atatürk Üniversite AÖF üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı fakat Anadolu Üniversite AÖF üç ders sınavı henüz yayınlanmadı. Peki AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Henüz açıklanmayan AÖF üç ders sınav yerleri için, Anadolu Üniversitesi tarih verdi. Açıklamaya göre, AÖF üç ders sınavı giriş belgesi, 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından veya AÖF bürolarından temin edilebilecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversite AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 15.00'da yapılacak.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA - AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI



ATA AÖF üç ders sınav giriş yerleri belli oldu. OBS üzerinden yayınlanan AÖF sınav giriş belgesi almak için tıklayınız

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversite AÖFMezuniyet Üç Ders Sınavı, 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 15.00'da yapılacak.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

1. AÖF Üç Ders Sınav Giriş Belgesi

2. Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi)