AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? - AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavının ardından gözler sınav soru ve cevaplarına çevrildi. Sınava katılan binlerce öğrenci, AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? Diğer yandan AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF) güz dönemi final sınavlarının ilk gün oturumu dün gerçekleştirildi, bugün ise iki oturumda final sınavları tamamlandı. Kredi notlarını yükseltmek için gayret gösteren öğrenciler AÖF final sınavının ardından sonuçlar için bekleyişini sürdürürken bir yandan da sınavın soru ve cevaplarının yayınlanıp, yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, AÖF final soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF final sınavı hakkında merak edilenler...

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI? AÖF FİNAL SINAVI

AÖF final sınavına katılan öğrenciler, sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen AÖF güz dönemi final sınavı soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Sınav soru ve cevaplarının sınavın ardından bir hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Öğrenciler, ilgili dönem veya geçmiş dönemlere ait sınavların soru ve cevaplarına ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilirler.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2017-2018 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi final sınavlarının ilk gün oturumu dün gerçekleştirildi. Öğrenciler, bugün iki oturumda katılacağı sınavın ardından ikinci dönem için bekleyişini sürdürmeye başlayacak. Sınava katılan öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sorgularını hızlandırdı. AÖF tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda net bir bilgi paylaşılmasa da AÖF'ün resmi internet sitesinde yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklandığı bildirildi. AÖF final sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr internet adresinden öğrenci otomasyonundan duyurulacak.

AÖF 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin 2017-2018 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, AÖF 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. Kayıt yenileme işlemleri 23 Şubat 2018 Cuma günü sona erecek. 10 gün sürecek olan kayıt yenileme işlemlerinin ardından mazeretli kayıt tarihi de 23 Şubat 2018 olarak belirlendi.

AÖF 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Kayıt yenileme işlemlerini yapacak olan öğrenciler, 2. dönem sınavlarının tarihine de sorgulamaya başladı. AÖF bahar dönemi vize sınavı 14-15 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Bahar dönemi final sınavı 02-03 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak. 2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018'de gerçekleştirilecek.