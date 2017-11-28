AÖF soru ve cevapları çıktı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, soru ve cevapların yayınlanmasını bekliyor. Öte yandan AÖF sınav sonuçları da heyecanla bekleniyor. Peki AÖF soru ve cevapları çıktı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, 25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Güz Dönemi Vize Sınavları'na katılım sağladı. Sınavın ardından sonuçlar için bekleyişe geçen öğrenciler bir yandan da soru ve cevapları beklemeye başladı. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar...

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

AÖF öğrencileri, 25-26 Kasım'da yapılan vize sınavları ile birlikte ara sınavlardaki ilk oturumu tamamladı. Sınavın hemen ardından sınavda cevapladığı soruların doğru yanıtlarını araştırmaya başlayan öğrenciler, merakla "AÖF soru ve cevapları" aramasını internet üzerinde yapmaya başladı. Peki AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı?

25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen vize sınavlarının soru ve cevapları henüz erişime açılmadı. AÖF soru ve cevapları yayınlandığında öğrenciler AnadoluM eKampüs sistemi üzerinden soru ve cevapları görüntüleyebilecekler.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava katılan öğrenciler bir yandan soru ve cevapları beklerken bir yandan da sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. İnternet üzerinde "AÖF sınav sonuçları" aramasını yapan öğrenciler, merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor.

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil ancak sonuçlar, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde açıklanmaktadır. Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını yalnızca aof.anadolu.edu.tr adresindeki öğrenci otomasyonundan öğrenebilirler.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

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