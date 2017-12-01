AÖF sonuçları sorgulama / 2017 AÖF İşlemleri

AÖF sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF sonuçları sorgulama... AÖF sınavları tamamlandı. 25-26 Kasım AÖF sınavına giren binlerce öğrenci heyecanla AÖF sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. AÖF soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı da merak konusu oldu. AÖF sınavına dair tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 25 Kasım'da ilk Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) sınavına giren öğrenciler bugün 2. AÖF sınavlarına giriyor. Sınava giren öğrenciler merakla AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak, AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olur soruları ile ilgili aramalar yapıyor. AÖF sınavlarıyla ilgili merak edilen tüm bilgileri haberimizin içinde bulabilirsiniz.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına AnadoluM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz.

https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır.

Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

SINAV SONUÇ İTİRAZI

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

MAZERET SINAVI

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

AÖF SINAVLARINDA MERAK EDİLENLER

Sınavlar Türkiye ve K.K.T.C. Lefkoşa'da aynı saatlerde Sabah 9.30'da, öğlenden sonra 14.00'da yapılmaktadır. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavlar beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.