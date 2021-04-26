AÖF sonuçları açıklandı mı? Son dakika sınav sonuçları açıklandı!
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AÖF sonuçları açıklandı mı? Son dakika sınav sonuçları açıklandı!

AÖF sonuçları açıklandı mı? Son dakika sınav sonuçları açıklandı!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

AÖF sonuçları için nefesler tutuldu. Yeni hafta ile birlikte binlerce kişinin beklentileri iyice arttı. Herkesin dilinde aynı soru var: AÖF sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı? Son dakika sınav sonuçları açıklandı?

AÖF sonuçları için nefesler tutuldu. Yeni hafta ile birlikte binlerce kişinin beklentileri iyice arttı. Herkesin dilinde aynı soru var: AÖF sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı? Son dakika sınav sonuçları açıklandı? İşte detaylar haberimizde…

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleştirilen AÖF'ün sonuçlanacağı tarihi merak eden öğrenciler, internet üzerinden araştırma yapıyordu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Sınava giren adaylar, Anadolu Üniversitesi hesabı veya e-devlet üzerinden sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebiliyorlar.

AÖF sonuçları açıklanmıştır. AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı. Aşağıdaki link üzerinden sonuçlara ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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