AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sorgulama ekranı!
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AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sorgulama ekranı!

25.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:56
AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sorgulama ekranı!

Öğrenciler heyecanla AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki AÖF açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sorgulama ekranına nasıl ve nereden bakılır? AÖF sonuçlarıma nereden bakarım?

Günün en merak edilen eğitim konularından birisi AÖF sınav sonuçlarıdır. Peki AÖF açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Fakat kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının tüm süreçler tamamlandıktan sonra ilan edileceği duyuruldu. Ayrıca 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Ara Sınava ilişkin itirazlar https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden 24 Aralık 2020 günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Bu arada 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Bu bakımdan AÖF sınavlarının sonuçları da kısa zaman içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sorgulama ekranı!

AÖF SINAV SORULARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Eğer sınavlara ve sorulara itirazlarınız olursa 3 iş günü içinde itiraz yapabilirsiniz. Sınavları 12-13-14 Aralıkta olan dersler için 15-16-17 Aralık, 19-20-21 Aralıkta olan dersler için 22-23-24 Aralıkta Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden itiraz başvurusu yapabilirsiniz.

AÖF HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

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