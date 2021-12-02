AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavlarını olan öğrenciler sonuçların neden açıklanmadığını, ne zaman açıklanacağını arama motorları aracılığıyla sorguluyor. Peki AÖF sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları genellikle sınav yapıldıktan sonraki 2 hafta içerisinde açıklanıyor.

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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