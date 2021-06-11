AÖF sonuçları açıklandı! AÖF harf notları! AÖF sonuçları için tıklayınız!
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AÖF sonuçları açıklandı! AÖF harf notları! AÖF sonuçları için tıklayınız!

AÖF sonuçları açıklandı! AÖF harf notları! AÖF sonuçları için tıklayınız!
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AÖF sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ederken açıklama yapıldı. "Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" başlıklı duyuruda, sınav itirazlarının değerlendirileceği ve sonuçların işlemler tamamlandıktan sonra açıklanacağı bildirildi. AÖF sonuçları açıklandı! AÖF harf notları! AÖF sonuçları için tıklayınız!

AÖF sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ederken açıklama yapıldı. "Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" başlıklı duyuruda, sınav itirazlarının değerlendirileceği ve sonuçların işlemler tamamlandıktan sonra açıklanacağı bildirildi. AÖF sonuçları açıklandı! AÖF harf notları! AÖF sonuçları için tıklayınız!

AÖF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 arasında AA 4,00 Geçti

77 – 83 arasındaAB 3,70 Geçti

71 – 76 arasında BA 3,30 Geçti

66 – 70 arasındaBB 3,00 Geçti

61 – 65 arasındaBC 2,70 Geçti

56 – 60arasında CB 2,30 Geçti

50 – 55 arasında CC 2,00 Geçti

46 – 49 arasında CD 1,70 Ortalamaya bağlı

40 – 45 arasında DC 1,30 Ortalamaya bağlı

33 – 39 arasında DD 1,00 Ortalamaya bağlı

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız

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AÖF sonuçları açıklandı! AÖF harf notları! AÖF sonuçları için tıklayınız! - Haberler
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