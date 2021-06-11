AÖF sonuçları açıklandı! AÖF harf notları! AÖF sonuçları için tıklayınız!

AÖF sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ederken açıklama yapıldı. "Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" başlıklı duyuruda, sınav itirazlarının değerlendirileceği ve sonuçların işlemler tamamlandıktan sonra açıklanacağı bildirildi. AÖF sonuçları açıklandı! AÖF harf notları! AÖF sonuçları için tıklayınız!