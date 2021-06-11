AÖF sonuçları açıklandı! AÖF harf notları! AÖF sonuçları için tıklayınız!
AÖF sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ederken açıklama yapıldı. "Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" başlıklı duyuruda, sınav itirazlarının değerlendirileceği ve sonuçların işlemler tamamlandıktan sonra açıklanacağı bildirildi. AÖF sonuçları açıklandı! AÖF harf notları! AÖF sonuçları için tıklayınız!
AÖF sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ederken açıklama yapıldı. "Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" başlıklı duyuruda, sınav itirazlarının değerlendirileceği ve sonuçların işlemler tamamlandıktan sonra açıklanacağı bildirildi. AÖF sonuçları açıklandı! AÖF harf notları! AÖF sonuçları için tıklayınız!
AÖF HARF NOTLARI
84 – 100 arasında AA 4,00 Geçti
77 – 83 arasındaAB 3,70 Geçti
71 – 76 arasında BA 3,30 Geçti
66 – 70 arasındaBB 3,00 Geçti
61 – 65 arasındaBC 2,70 Geçti
56 – 60arasında CB 2,30 Geçti
50 – 55 arasında CC 2,00 Geçti
46 – 49 arasında CD 1,70 Ortalamaya bağlı
40 – 45 arasında DC 1,30 Ortalamaya bağlı
33 – 39 arasında DD 1,00 Ortalamaya bağlı
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız