AÖF sınavları son gün ne zaman? AÖF sınav giriş ekranı! AÖF sınavları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav tarihleri ve AÖF sınavları son günü Anadolu Üniversitesi öğrencileri tarafından merak ediliyor. Peki, AÖF sınavları son gün ne zaman? AÖF sınav giriş ekranı! AÖF sınavları ne zaman açıklanacak? İşte, açık öğretim sınavları hakkında merak edilenler…
Açık öğretim fakültesi öğrencileri AÖF sınavı hakkında detayları merak ediyor. Henüz sınava girmeyenler AÖF sınav tarihlerini araştırırken sınava girenler ise AÖF sınav tarihleri ne zaman açıklanacak merak ediyor. Peki, AÖF sınavları son gün ne zaman? AÖF sınav giriş ekranı! AÖF sınavları ne zaman açıklanacak?
AÖF SINAVLARI SON GÜN NE ZAMAN?
SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı
12-13-14 Aralık 2020 19-20-21 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav soncuları online sınav dönemlerinde sınavların bitiminden sonraki 1 hafta içinde açıklandı. Bu dönem de sınav sonuçlarının Aralık ayının sonuna kadar açıklanması bekleniyor.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İS¸LETME FAKÜLTELERİ
ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ESASLARI
1- Bu düzenleme Anadolu Üniversitesi merkezî açıköğretim ve uzaktan öğretim
sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki
dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve
değerlendirmesinde kullanılacak değerlendirme sistemine ilişkin usul ve esasları
belirler.
2- Bu esaslar, 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği"ne dayanılarak hazırlanmıştır.
3- Bir dönemde her ders için çoktan seçmeli 1 ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli
olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara
sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje vb. ölçme-değerlendirme araçlarıyla da
yapılabilir. Klasik veya test olarak yapılabilecek sınavların tarihleri ilgili birim
yönetim kurulu tarafından belirlenir. İlgili birim yönetim kurulu kararıyla belirlenen
programlarda ve derslerde yazılı/sözlü olarak kısa sınav, ödev ve uygulama gibi
değerlendirmeler de yapılabilir.
4- Çoktan seçmeli sorulardan oluşan test sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir
test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılır. Elde
edilen sonuç ile bir sorunun puan değeri çarpılarak sınav notu hesaplanır. Sınav notu
sıfırın altındaysa bu not sıfır olarak kabul edilir.
5- "Başarı Notu", dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır.
Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara
verilen notlardan oluşur.
6- Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun
%70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan
sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u,
ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir.
7- İngilizce Öğretmenliği Lisans Programındaki öğretim dili Türkçe olan derslerin
sınavlarından alınan notların başarı notuna katkısı; ara sınav notunun %30'u, dönem
sonu sınav notunun ise %70'idir. Öğretim dili İngilizce olan derslerin sınavlarından
alınan notların "Başarı Notu"na katkısı ise; ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu
sınav notunun ise %60'ıdır.
8- "Başarı Notu"nun hesaplanmasında, virgülden sonra iki basamak gösterilir.
9- Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu"
alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında
30'dur.
10- "Başarı Notu" alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
11- 30 ve üzerinde "Başarı Notu"na sahip öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar
ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce
olan dersler dışında) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise aşağıdaki gibi yapılır:
(a) "Başarı Notu" 30 ve üzerinde olan öğrencilerin puanları normalleştirilmiş z
değerlerine dönüştürülür. Bu amaçla birim normal dağılım için hazırlanmış olan
z tablosundan yararlanılır. Normalleştirilmiş z değerleri bulunurken önce
öğrencinin puanının bulunduğu gruptaki başarı yüzdesi hesaplanır. Bu yüzdeye
karşılık gelen z değeri, z tablosundan yararlanılarak tespit edilir.
(b) Oluşan normal dağılım, normalleştirilmiş z değerlerine dayalı olarak 10 adet
geçer not bulunduğundan 10 dilime ayrılır.
(c) Öğrenci sayısının 30 ve üzeri olduğu durumlarda her bir dilimin harf notu
karşılığı, normalleştirilmiş z değerlerine göre atanır