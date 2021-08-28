AÖF sınavları online mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri için 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu sınav takvimi belli oldu. Yaz okulu sınavına girecek adaylar sınavın online mı, yüz yüze mi? olacak araştırılmakta. Peki, AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak? 2021 AÖF yaz okulu yüz yüze mi olacak? AÖF sınavları online mı?