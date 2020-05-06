AÖF sınavları ne zaman son? AÖF sınavları ne zaman bitiyor? AÖF sınav sistemine nasıl giriş yapılır? AÖF online sınav bitiş tarihleri nedir?
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AÖF sınavları ne zaman son? AÖF sınavları ne zaman bitiyor? AÖF sınav sistemine nasıl giriş yapılır? AÖF online sınav bitiş tarihleri nedir?

AÖF sınavları ne zaman son? AÖF sınavları ne zaman bitiyor? AÖF sınav sistemine nasıl giriş yapılır? AÖF online sınav bitiş tarihleri nedir?
06.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:27

Ülkemizde milyonlarca insanın okuduğu AÖF sınavları koronavirüs nedeniyle online yapılma kararı alınmıştı. 18 Nisan'da başlayan sınavlar için son gün yaklaştı. AÖF sınavları ne zaman bitecek, son gün ne zaman? detaylar haberimizde.

Açık Öğretim Fakültesi sınavları bu dönem corona virüs tedbirleri kapsamında online olarak yapılmaya başlamıştı. 18 Nisan'da başlayan sınavların bitmesine az bir süre kaldı. Sınavları daha tamamlamamış olan öğrenciler en son sınav tarihini ve takvimini merak ediyor. AÖF sınav tarihleri haberimizde.

AÖF ONLİNE SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

18 Nisan'da başlayan AÖF sınavları 7 Mayıs itibarı ile bitecek. Buna göre yarın sınavlar için son gün. 7 Mayıs Perşembe son sınav günü olarak belirlendi.

AÖF SINAV SİSTEMİNE GİRİŞ

Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.Sınav sistemimiz 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 20 gün boyunca sizlerin erişimine açık olacaktır.Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

AÖF sınavları ne zaman son? AÖF sınavları ne zaman bitiriyor? AÖF sınav sistemine nasıl giriş yapılır? AÖF online sınav bitiş tarihleri nedir?
AÖF

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tabi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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