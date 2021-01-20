AÖF sınavları ne zaman bitiyor? AÖF sınav giriş ekranı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi final sınavları 25 Ocak'a kadar devam edecek. Peki, sınavlar ne zaman açıklanacak? AÖF sınavları ne zaman bitiyor? AÖF sınav giriş ekranı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi final sınavları 25 Ocak'a kadar devam edecek. Peki, sınavlar ne zaman açıklanacak? AÖF sınavları ne zaman bitiyor? AÖF sınav giriş ekranı! İşte detaylar haberimizde...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-18 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Kademeli olarak yürütülen sınavın ilk bölümü bitmiş olacak. Diğer 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri ise 23, 24 ve 25 tarihleri arasında online olarak yapılacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

1. yarıyıl dersleri ve 5.yarıyılda okutulan fark dersleri sınav tarihleri:

16 Ocak 2021 Cumartesi

17 Ocak 2021 Pazar

18 Ocak 2021 Pazartesi

3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınav tarihleri:

23 Ocak 2021 Cumartesi

24 Ocak 2021 Pazar

25 Ocak 2021 Pazartesi

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan ders alamaz.