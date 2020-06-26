AÖF sınavları ne zaman bitecek? AÖF final sınavı ekranı! AÖF finalleri internetten mi oluyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AÖF sınavları ne zaman bitecek? AÖF final sınavı ekranı! AÖF finalleri internetten mi oluyor?

AÖF öğrencilerini merakla beklediği bahar dönemi dönem sonu sınavları başladı. Peki, AÖF finalleri internetten mi oluyor? AÖF sınavları ne zaman bitecek? İşte, AÖF final sınavı ekranı!

AÖF sınavları ne zaman bitecek? AÖF final sınavı ekranı! AÖF finalleri internetten mi oluyor?
26.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:14

AÖF final tarihlerinin açıklanmasını merakla bekleyen adaylar AÖF finallerinin başlaması ile merak ettiği soruların yanıtlarını buldu.

AÖF FİNALLERİ İNTERNETTEN Mİ YAPILIYOR?

Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.

AÖF sınavları ne zaman bitecek? AÖF final sınavı ekranı! AÖF finalleri internetten mi oluyor?

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL TARİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bahar Dönemi dönem sonu sınavları 24 Haziran'dan başlayarak 8 Temmuz 23.59'a kadar (Türkiye saatiyle) erişime açık olacaktır.Sınava ilişkin bilgiler resmi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.Sağlıklı günler ve başarılar dileriz.

AÖF sınavları ne zaman bitecek? AÖF final sınavı ekranı! AÖF finalleri internetten mi oluyor?

BAHAR DÖNEMİ İNTERNET TABANLI (ONLİNE) DÖNEM SONU SINAV YÖNERGESİ

1. Her bir ders için sınav süresi 30 dakika soru sayısı 20 'dir.

2. Sınav sistemi 24 Haziran 2020 – 08 Temmuz 2020 23:59 (Türkiye Saati) tarihleri arasında aktif olacaktır. Öğrencilerin tüm dersine ait sınavınızı bu tarihler arasında tamamlaması gerekmektedir.

3. Sınava başlayabilmeniz için sayfanın altında yer alan "Sınav yönergesi ve kurallarını okudum, kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyip "Sınavı Başlat" butonuna basmanız gerekmektedir. Sınavınızı başlatmak istemiyorsanız "Vazgeç ve Ders Listesine Dön" butonuna basarak sorumlu olduğunuz dersler listesine dönebilirsiniz.

4."Sınavı Başlat" butonuna bastığınızda seçilen dersinize ait bir oturum oluşturulur ve sınav anındaki her işlem bu oturum üzerinden gerçekleştirilir.

5. Dersinize ait sınav oturumunu başlattıktan sonra başka bir internet tarayıcısı veya cihaz üzerinden aynı anda sisteme giriş yaparsanız, sistem yapılan işlemi anormal aktivite olarak değerlendirir ve oturumunuz sonlandırılır.

6. Sınav başladıktan sonra ekranda gözüken soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarından birini, boş bırakmak istiyorsanız "Bu soruyu boş bırakmak istiyorum" seçeneğini seçmeniz, daha sonra soru paneli altında yer alan "Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç" butonuna basmanız gerekmektedir. Soru onayı sonrasında düzeltme veya kontrol için bir daha önceki soruya dönemezsiniz.

7. Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilir, ilgili soruyu boş bırakmak istiyorsanız "Bu soruyu boş bırakmak istiyorum" butonuna basarak işaretlemenizi iptal edebilirsiniz.

8. Seçili dersinize ait sınava başladıktan sonra, aktif oturumunuz içinde, normal sınav akış işlemleri (soruyu görme, sonraki soruya geçme) dışında herhangi bir işlem (tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma vb.) yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilecektir. Sistem anormal aktivite sayısının arttığını gördüğünde, panel üzerinden uyarı verip dersinize ait sınavı sonlandırabilecektir. Bu nedenle sayfada sadece soru paneli üzerindeki butonları tıklayarak sınavınızı tamamlayınız.

9. Sınav başlattığınızda ekranınız "Tam Ekran" moduna geçecektir. Sınav esnasında "Tam Ekran" modundan çıkmanız durumunda sınav oturumunuz sonlandırılacaktır.

10. Beklenmedik bir durum nedeniyle (internet ve elektrik kesilmesi, tarayıcı takılması vb.) sınav süreciniz kesilirse, ilgili durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda ve zamanda yeniden sisteme girip kaldığınız yerden dersinize ait sınavı tamamlamanıza izin verilecektir.

11. Sistem dersin sınav süresi tamamlandığında otomatik olarak ilgili dersin sınavını tamamlar. Bu ana kadar yaptığınız işlemler ilgili dersin değerlendirilmesinde kullanılır.

12. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, ...) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

13. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.

14. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

15. Bu dönem sonu sınavı başarı notunuzu %75 oranında etkileyecektir.

16. Sınav soruları kişiye özel olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı ya da kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz. Size özel hazırlanmış soruların başkası tarafından görülmesinin, kopyalanmasının, yayımlanmasının vb. sorumluluğu size aittir.

17. Etik ihlalde bulunduğu belirlenen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

18. Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymadığı tespit edilen kişi ve kuruluşlar hakkında yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca, bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin etik hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

AÖF ONLİNE SINAVA BAŞLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıltıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıltıldıktan sonra ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada! Haber
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım Haber
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu Haber
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Haber
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına döndü
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Bakan Akar'dan Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına yanıt: Kural dışı faaliyette bulunulmadı
Bakan Akar'dan Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına yanıt: Kural dışı faaliyette...
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
Kurban kesimi "randevu" sistemiyle yapılacak
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı
Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Kadın Deprem Manisa
Şu an buradasınız: AÖF sınavları ne zaman bitecek? AÖF final sınavı ekranı! AÖF finalleri internetten mi oluyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 12:14:42. #1.15#
title