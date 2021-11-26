AÖF sınavları ne zaman?
AÖF sınav tarihleri 2021-2022 döneminde araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi ara sınavları tarihi merak ediliyor. Öğrenciler "AÖF sınavları ne zaman?, AÖF sınavları online mı olacak?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte AÖF sınav tarihleri 2021-2022 takvimi
AÖF güz dönemi ara sınav giriş belgelerinin Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açılmasının ardından henüz sınava girecekleri bina ve salonları sorgulamayan adaylar AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır sorusuna yanıt aramaya başladı. 27-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi ara sınavları öncesinde adayların sınava girecekleri bina ve salonları öğrenmesi ve belgenin çıktısını alması gerekiyor. Peki AÖF güz dönemi ara sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?
AÖF güz dönemi ara sınav giriş yerleri açıklandı! 27-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi ara sınavları için sınav binaları ve salonlarını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından sınav giriş yerlerini merak eden adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek.
2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021-7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihinde, güze dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.
AÖF sınavları geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşmişti. Ancak 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Konuyla ilgili gelişmeler yaşandığında haberimizde bulabilirsiniz.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
2021-2022 Güz Dönemi Ara Sınavları sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize https://t.co/pzKO9OrPay adresindeki öğrenci otomasyonundan erişebilirsiniz. ?? #AnadoluÜniversitesi #AçıköğretimSistemi #AÖS #Sınav pic.twitter.com/FXSNxRvua7— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (@AOFAnadolum) November 22, 2021
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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