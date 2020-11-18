AÖF sınavları internetten mi yapılacak? AÖF 2020 Son bahar dönemi ara sınavları online mı olacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AÖF sınavları internetten mi yapılacak? AÖF 2020 Son bahar dönemi ara sınavları online mı olacak?

18.11.2020 15:18 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:25
AÖF sınavları internetten mi yapılacak? AÖF 2020 Son bahar dönemi ara sınavları online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri ile örgün eğitim güz yarıyıl dönem sonu sınavlarını hakkında açıklama yaptı. Peki, AÖF 2020 Son bahar dönemi ara sınavları online mı olacak? AÖF sınavları internetten mi yapılacak?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada AÖF sınavları hakkkınd amerak edilen bilgilere dair detaylar yer aldı. Peki,AÖF sınavları internetten mi yapılacak? AÖF 2020 Son bahar dönemi ara sınavları online mı olacak?

AÖF SINAVLARI İNTERNETTEN Mİ YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi."

Açıklamada, sınav uygulamasına ilişkin detayların daha sonra "anadolu.edu.tr" ve üniversitenin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı bildirildi.

AÖF sınavları internetten mi yapılacak? AÖF 2020 Son bahar dönemi ara sınavları online mı olacak?

İlgili Haberler

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sorular ne zaman yayınlanır? EKPSS ne zaman açıklanır?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sorular ne zaman yayınlanır? EKPSS ne zaman açıklanır?
Ara tatil uzatılacak mı? Okullar kapanacak mı? Ara tatilden sonra okullar açılacak mı?
Ara tatil uzatılacak mı? Okullar kapanacak mı? Ara tatilden sonra okullar açılacak mı?
Ara tatilde ek ders ödenecek mi 2020? Öğretmenlerin ek ders ücreti…
Ara tatilde ek ders ödenecek mi 2020? Öğretmenlerin ek ders ücreti…
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan İrem Derici Fatih Artman Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Ozan Kabak Arda Turan Erol Bulut Ozan Tufan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Medya Kasım Kabine Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AÖF sınavları internetten mi yapılacak? AÖF 2020 Son bahar dönemi ara sınavları online mı olacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 15:25:54. #1.15#
title