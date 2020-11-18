AÖF sınavları internetten mi yapılacak? AÖF 2020 Son bahar dönemi ara sınavları online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri ile örgün eğitim güz yarıyıl dönem sonu sınavlarını hakkında açıklama yaptı. Peki, AÖF 2020 Son bahar dönemi ara sınavları online mı olacak? AÖF sınavları internetten mi yapılacak?