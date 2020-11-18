AÖF sınavları internetten mi yapılacak? AÖF 2020 Son bahar dönemi ara sınavları online mı olacak?
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri ile örgün eğitim güz yarıyıl dönem sonu sınavlarını hakkında açıklama yaptı. Peki, AÖF 2020 Son bahar dönemi ara sınavları online mı olacak? AÖF sınavları internetten mi yapılacak?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada AÖF sınavları hakkkınd amerak edilen bilgilere dair detaylar yer aldı. Peki,AÖF sınavları internetten mi yapılacak? AÖF 2020 Son bahar dönemi ara sınavları online mı olacak?
AÖF SINAVLARI İNTERNETTEN Mİ YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi."
Açıklamada, sınav uygulamasına ilişkin detayların daha sonra "anadolu.edu.tr" ve üniversitenin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı bildirildi.