AÖF sınavına geç kalacak öğrencileri, salona polis yetiştirdi - Haberler
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AÖF sınavına geç kalacak öğrencileri, salona polis yetiştirdi

AÖF sınavına geç kalacak öğrencileri, salona polis yetiştirdi
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'da, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavına girecek bazı öğrenciler, geç kalmamak için polisten yardım istedi.

SAKARYA'da, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavına girecek bazı öğrenciler, geç kalmamak için polisten yardım istedi. Polis aracına binen öğrenciler, sınava yetiştirildi.

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü'nde AÖF güz dönemi sınavına girecek öğrencilerden bazıları, sınava kısa bir süre kala kampüse doğru koşmaya başladı. Öğrenciler, kampüsün girişinde bekleyen polis ekiplerinden geç kalmamak için yardım istedi. Bunun üzerine öğrenciler, polis aracına alınarak, fakülte binalarına götürülüp, sınava yetiştirildi. Öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür etti.


AÖF sınavına geç kalacak öğrencileri, salona polis yetiştirdi

AÖF sınavına geç kalacak öğrencileri, salona polis yetiştirdi

AÖF sınavına geç kalacak öğrencileri, salona polis yetiştirdi

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Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri

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