AÖF sınavı ne zaman ve saat kaçta? AÖF sınav giriş yeri sorgulama... AÖF sınavı için sadece saatler kaldı. AÖF sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. AÖF sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? Sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca sınava girecekler için önemli uyarılar geldi.

AÖF sınavına az bir zaman kalan binlerce aday heyecan içinde bekliyor. AÖF sınav yerlerinin sorgulanarak sınav giriş belgesinin alınması gerekiyor. Adaylar sınav giriş yerlerini "https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx" internet sitesi üzerinden öğrenebiliyor.

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?



- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi



- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi



GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ



ARA SINAV TARİHİ: 25-26 KASIM 2017



DÖNEM SONU SINAV TARİHİ: 13-14 OCAK 2018



AÖF SINAVINA GİRECEKLER İÇİN UYARI GELDİ!



Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin verilmez.



Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.



Kâğıt, Kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.



Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.



Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.



Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.



Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.



Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine bırakınız.



Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.